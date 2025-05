Elezioni comunali a Triggiano chiusi i seggi | al via lo spoglio

Si sono appena chiusi i seggi a Triggiano per il primo turno delle Elezioni Comunali, dove gli elettori hanno avuto la possibilità di esprimere il loro voto nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Ora inizia lo spoglio, che potrà determinare il nuovo sindaco della città, con Mauro Battista in lizza tra i candidati principali.

