Elezioni comunali a Triggiano ballottaggio tra Toscano M5S e Battista civiche

Si avviano verso il ballottaggio le elezioni comunali di Triggiano, con il candidato del M5S, Toscano, e Battista, sostenuto da liste civiche, pronti a contendersi la carica di sindaco. I dati non ufficiali dal comitato elettorale del M5S indicano una competizione accesa, mentre si attendono i risultati ufficiali dalla piattaforma ministeriale Eligendo, con ancora alcune sezioni da scrutinare.

Si va verso il ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco di Triggiano. In base ai dati non ufficiali divulgati dal comitato elettorale del M5S (i numeri ufficiali sulla piattaforma ministeriale Eligendo, alle 20.46, vedono invece ancora 2 sezioni su 30 scrutinate) i due contendenti in...

