Elezioni comunali a Triggiano ballottaggio tra Toscano M5S e Battista civiche

Si avvicina il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Triggiano, con Toscano del M5S e Battista delle civiche in corsa per la vittoria. I risultati preliminari, sebbene non ufficiali, indicano una competizione serrata, mentre si attendono i dati definitivi provenienti dalla piattaforma ministeriale Eligendo, dove sono ancora in fase di scrutinio due sezioni su trenta.

Si va verso il ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco di Triggiano. In base ai dati non ufficiali divulgati dal comitato elettorale del M5S (i numeri ufficiali sulla piattaforma ministeriale Eligendo, alle 20.46, vedono invece ancora 2 sezioni su 30 scrutinate) i due contendenti in...

