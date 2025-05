Elezioni comunali a Triggiano | affluenza al 44% si vota fino alle 15

Si svolgono oggi, 26 maggio, le elezioni comunali a Triggiano, con un'affluenza al 44%. I cittadini possono esprimere il proprio voto dalle ore 7 alle 15 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Questo è l'unico Comune del Barese impegnato in queste amministrative, mentre un eventuale ballottaggio è previsto per il 8 e 9 giugno.

Si vota anche oggi, 26 maggio, dalle ore 7 alle 15, per le elezioni amministrative. Nel Barese, l'unico Comune chiamato alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale è Triggiano. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno, in... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Elezioni comunali a Triggiano: affluenza al 44%, si vota fino alle 15

Elezioni comunali in Puglia: alle 12 affluenza in calo a Taranto, cresce a Massafra, Triggiano e Taviano - Elezioni amministrative, calo dell'affluenza a Taranto, cresce nei Comuni più piccoli. Si registra un'affluenza in calo nel capoluogo ionico ... msn.com scrive

Elezioni comunali a Triggiano: affluenza al 44%, si vota fino alle 15 - Unico Comune alle urne nel Barese per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale: nella prima giornata di voto percentuale di votanti in lieve calo ... Lo riporta baritoday.it

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 43,85%, exit poll e proiezioni dopo le 15 - I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni. Al voto anche Genova, Matera, Taranto e Ravenna. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle ... Si legge su fanpage.it