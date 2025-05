Elezioni comunali a Scilla vince e ritorna Gaetano Ciccone

Scilla celebra un nuovo inizio con la vittoria di Gaetano Ciccone alle elezioni comunali. Dopo un lungo periodo di incertezze, la città tirrenica torna ad avere un’amministrazione elettiva. I risultati dello scrutinio confermano il suo ritorno, portando speranza e rinnovamento alla comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questo importante traguardo per Scilla.

E' finito il purgatorio per Scilla, che da oggi torna ad avere un'amministrazione comunale elettiva. Già durante lo spoglio, i numeri hanno preso detto che Gaetano Ciccone sarebbe stato il nuovo sindaco della città tirrenica. Poco fa, scrutinate tutte le sette sezioni, è arrivata l'ufficialità...

