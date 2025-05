Elezioni comunali a Rozzano chi è il nuovo sindaco

Le elezioni comunali di Rozzano, tenutesi il 25 e 26 maggio 2024, hanno segnato un momento cruciale per la città, dopo la tragica scomparsa del sindaco Gianni Ferretti. I cittadini sono stati chiamati a scegliere tra due candidati: Mattia Ferretti, figlio del defunto sindaco, sostenuto dal centrodestra, e un rappresentante dell'opposizione. Scopriamo chi ha conquistato il ruolo di primo cittadino.

Il 25 e 26 maggio (urne chiuse alle 15 di lunedì) si è votato a Rozzano per eleggere il sindaco, per la prematura scomparsa del sindaco Gianni Ferretti, morto a novembre del 2024. Due i candidati sindaci che concorrono alla carica: il centrodestra candida il figlio di Ferretti, Mattia, mentre...

Elezioni comunali 2025 a Rozzano, chi sarà il nuovo sindaco tra Mattia Ferretti e Leo Missi? - Rozzano si prepara a una sfida elettorale accesa per le comunali del 2025. Dopo la scomparsa dell'attuale sindaco Gianni Ferretti, i riflettori sono puntati su due candidati emergenti: Mattia Ferretti, 36 anni e figlio dell'ex primo cittadino, e Leone "Leo" Missi, 37 anni.

Anche se previsto, non ci sarà il ballottaggio essendoci solo due candidati. Il ballottaggio si verificherebbe solo in caso di perfetta parità tra i due. Basta un solo voto in più per vincere al primo

