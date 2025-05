Elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio chi è il nuovo sindaco

Il 25 e 26 maggio si sono tenute le elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio, con quattro candidati in lizza per la carica di sindaco. I contendenti erano Claudio Mereghetti (centrodestra), Paola Colombo (centrosinistra), Valentina Tedesco (5 Stelle e sinistra) e Danilo Radaelli (Vivere Cernusco). Scopriamo chi ha conquistato il voto degli elettori e chi guiderà la città nel prossimo mandato.

