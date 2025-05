Elezioni comunali a Borso del Grappa | l' affluenza finale non arriva al 50%

Le elezioni comunali a Borso del Grappa si sono concluse con un'affluenza finale inferiore al 50%, confermando i timori della vigilia. Gli eventi, come il passaggio del Giro d'Italia e l'inagibilità delle scuole elementari di Semonzo, hanno influito sulla partecipazione degli elettori. Analizziamo i fattori che hanno determinato questo disinteresse e le conseguenze per la comunità .

I timori della vigilia si sono rivelati fondati: più della metà dei cittadini residenti a Borso del Grappa non sono andati a votare alle elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Ieri il passaggio del Giro d'Italia e l'inagibilità delle scuole elementari di Semonzo avevano contribuito... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Elezioni comunali a Borso del Grappa: l'affluenza finale non arriva al 50%

