Elezioni Comunali 2025 | urne chiuse via allo spoglio nei 5 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA

Si sono chiuse alle ore 15.00 le urne per le Elezioni Amministrative 2025 nei cinque comuni della provincia di Napoli: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla. Con il termine delle votazioni, ha preso avvio lo spoglio delle schede. NapoliToday seguirà l'andamento dei risultati in tempo reale, offrendo aggiornamenti dettagliati su questa importante tornata elettorale.

Urne chiuse alle ore 15.00 per le Elezioni Amministrative 2025 nei cinque comuni al voto in provincia di Napoli: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla. Spoglio al via subito dopo la chiusura dei seggi. NapoliToday fornirà aggiornamenti in tempo reale sui risultati.

