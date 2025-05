Elezioni Comunali 2025 spoglio in corso nei 5 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA

Sono appena concluse le votazioni per le Elezioni Amministrative 2025 nei cinque comuni del napoletano: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla. Le urne si sono chiuse alle 15:00 e lo spoglio è già iniziato. NapoliToday seguirà ogni fase del conteggio, garantendo aggiornamenti costanti sui risultati in tempo reale. Scopriamo insieme l'andamento delle elezioni e le prime proiezioni.

Urne chiuse alle ore 15.00 per le Elezioni Amministrative 2025 nei cinque comuni al voto in provincia di Napoli: Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla. Spoglio al via subito dopo la chiusura dei seggi. NapoliToday fornirà aggiornamenti in tempo reale sui risultati. Casavatore... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Elezioni Comunali 2025, spoglio in corso nei 5 comuni al voto nel napoletano | DIRETTA

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città . 🔗continua a leggere

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda - Con l'approvazione definitiva del decreto Elezioni, nel 2025 i fuori sede potranno votare ai referendum, anche se lontani dal comune di residenza. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti - Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità . 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Segnala quotidiano.net

Elezioni comunali 2025, exit poll, spoglio e risultati in diretta: a Genova Salis avanti 53-57%, a Ravenna il centrosinistra vince al primo turno - A Taranto secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% - 41 %) e il candidato del centrodestra (senza l ... 🔗Da ilmattino.it

Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. Chi ha vinto le amministrative - Centrosinistra avanti nei primi exit poll, ma il ballottaggio sembra inevitabile. Sei candidati in lizza: Luca Lazzàro, Francesco Tacente, Pietro Bitetti, Annagrazia Angolano, Mirko Di Bello e Mario C ... 🔗Come scrive quotidiano.net