Elezioni comunali 2025 le proiezioni | centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna Verso il ballottaggio Matera e Taranto con sfida a destra – La diretta

Le elezioni comunali del 2025 si svolgono oggi, 26 maggio, in 126 comuni italiani, con circa due milioni di cittadini al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali. Le prime proiezioni indicano una vittoria del centrosinistra al primo turno a Genova e Ravenna, mentre a Matera e Taranto si preannunciano ballottaggi contro la destra. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale!

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, in 126 comuni chiamati al rinnovo delle giunte. Circa due milioni di cittadini sono stati convocati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. Di questi, 117 comuni appartengono alle Regioni a statuto ordinario, con 31 centri sopra i 15mila abitanti, tra cui Genova – unico capoluogo di regione al voto – e i capoluoghi di provincia Ravenna, Taranto e Matera. I ballottaggi si terranno l’8-9 giugno, in concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi sul lavoro e la cittadinanza. E proprio in vista dell’appuntamento referendario di giugno che l’affluenza al primo turno delle amministrative viene seguita con particolare attenzione dal comitato promotore dei referendum... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Elezioni comunali 2025, le proiezioni: centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna. Verso il ballottaggio Matera e Taranto (con sfida a destra) – La diretta

