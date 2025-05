Elezioni comunali 2025 la diretta | si vota fino alle 15 Affluenza aggiornamenti e risultati

Dalle 7 alle 15 di lunedì 26 maggio 2025, Genova è protagonista delle elezioni comunali. Segui la diretta su GenovaToday per rimanere aggiornato sull'affluenza, i risultati e le ultime notizie della giornata elettorale. Una maratona informativa che culminerà con l'uscita dei risultati non appena le urne saranno chiuse. Non perdere gli sviluppi di questo importante appuntamento democratico!

Urne nuovamente aperte dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 26 maggio 2025 per le elezioni Comunali 2025 a Genova. Una lunga maratona da seguire su GenovaToday. Qui tutti gli aggiornamenti della lunga giornata elettorale, dall'affluenza alla chiusura delle votazioni. A urne chiuse usciranno come...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 43,85%, exit poll e proiezioni dopo le 15 - I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni. Al voto anche Genova, Matera, Taranto e Ravenna. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle ... fanpage.it scrive

Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza alle 12 al 13,5%, a Genova si ferma al 13,3% - I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 126 comuni italiani ... Secondo fanpage.it

Elezioni comunali, si vota anche oggi: seggi aperti fino alle 15 - Sono tre i capoluoghi di provincia al voto, ossia Taranto, Ravenna e Matera, insieme a Genova, capoluogo di regione. Circa due milioni i cittadini chiamati alle urne. L'eventuale turno di ballottaggio ... Riporta msn.com

