Elezioni comunali 2025 in provincia di Como | ecco i nuovi sindaci di Asso Binago e Cirimido

Le elezioni comunali del 2025 in provincia di Como hanno visto oggi il rinnovo delle cariche in tre comuni: Cirimido, Asso e Binago. A Cirimido, l'affluenza alle urne è calata significativamente, passando dal 54,71% delle precedenti elezioni al 45,09%. Questo articolo esplorerà i risultati elettorali e i nuovi sindaci di queste comunità , analizzando le sfide e le opportunità che li attendono.

