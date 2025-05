Elezioni comunali 2025 in Lombardia | tutti i sindaci eletti e i risultati

Il 26 maggio 2025, i cittadini lombardi sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali, segnando un'importante tornata elettorale in 18 Comuni. Con un'affluenza del 43,6%, l'interesse per il voto sembra aver risentito di un clima di disinteresse. In questo articolo, analizziamo i risultati e i sindaci eletti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che hanno caratterizzato questa tornata amministrativa.

Milano, 26 maggio 2025 – Elezioni amministrative 2025: è il momento dello spoglio. Urne chiuse alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio. Alle elezioni comunali i Lombardi sono andati senza impegno. Bassa l'affluenza nei 18 Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio (43,6% alle 23, contro il 48,02% delle elezioni precedenti). Un appuntamento segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni andava a scadenza naturale. Crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise. Le elezioni di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio hanno interessato 230.426 residenti: 187...

