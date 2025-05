Elezioni comunali 2025 | i risultati in diretta

Le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 hanno appena chiuso le urne e lo spoglio è in corso. I capoluoghi coinvolti, tra cui Genova, Taranto, Ravenna e Matera, sono al centro dell'attenzione, con gli exit poll che già affiorano. Genova, in particolare, si profila come la città su cui si concentrano le maggiori attese, con rilevazioni che indicano un vantaggio per la c...

Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Lo spoglio è già iniziato e per Genova, Taranto, Ravenna e Matera, gli unici capoluoghi al voto, sono stati diffusi degli exit poll. La città più attenzionata è quella ligure, dove le rilevazioni danno in vantaggio la candidata del centrosinistra Silvia Salis. Per le proiezioni, invece, bisognerà aspettare che vengano scrutinate le prime sezioni. Si è votato, in totale, in nove Comuni della Sicilia e in 117 Comuni di regioni a statuto ordinario.? Articolo completo: Elezioni comunali 2025: i risultati in diretta dal blog Lettera43... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni comunali 2025: i risultati in diretta

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti - Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità. 🔗continua a leggere

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni comunali 2025 - Manca poco alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali 2025: alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si concluderà infatti la tornata elettorale in 126 ... 🔗Secondo fanpage.it

Elezioni comunali 2025 in Lombardia: tutti i sindaci eletti e i risultati - Diciotto comuni al voto, quattro sopra i 15mila abitanti (Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Desio e Saronno). Al via lo spoglio alle 15 ... 🔗Riporta msn.com

Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. Chi ha vinto le amministrative - Sei candidati in lizza: Luca Lazzàro, Francesco Tacente, Pietro Bitetti, Annagrazia Angolano, Mirko Di Bello e Mario Cito. Centrosinistra e centrodestra spaccate, con Lega e M5s che si sono smarcate d ... 🔗Segnala quotidiano.net