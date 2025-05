Elezioni comunali 2025 i risultati in diretta | affluenza si ferma al 4385% exit poll e proiezioni dopo le 15

Segui in diretta i risultati delle elezioni comunali 2025, con seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni, tra cui Genova, Matera, Taranto e Ravenna. L'affluenza si attesta al 43,85%. Dopo le 15, arrivano exit poll e proiezioni che forniranno un quadro chiaro dell'andamento del voto. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio e sull'affluenza!

I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni. Al voto anche Genova, Matera, Taranto e Ravenna. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle schede e sui dati dell'affluenza: exit poll e proiezioni alla chiusura delle urne...

