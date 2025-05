Elezioni comunali 2025 Genova e Ravenna al centrosinistra Taranto e Matera al ballottaggio

Le elezioni comunali del 2025 segnano un importante risveglio per il centrosinistra, con vittorie decisive a Genova e Ravenna grazie a Silvia Salis e Alessandro Barattoni. A Genova, la vittoria di Salis segna il ritorno della sinistra dopo otto anni di dominio del centrodestra, mentre a Ravenna Barattoni continua la tradizione progressista. Nel frattempo, Taranto e Matera si avviano al ballottaggio.

Il centrosinistra conquista vittorie significative al primo turno delle amministrative, imponendosi a Genova e Ravenna con Silvia Salis e Alessandro Barattoni. A Genova, la vittoria di Salis segna il ritorno della sinistra dopo otto anni di centrodestra, mentre a Ravenna Barattoni prosegue la tradizione progressista della città. A Taranto e Matera si andrà al ballottaggio, ma i candidati progressisti partono in vantaggio. L’affluenza resta stabile al 56,3% in una tornata che, al di là dei numeri, rilancia il tema dell’unità e riaccende lo scontro politico con il governo. Gli aggiornamenti precedenti... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elezioni comunali 2025, Genova e Ravenna al centrosinistra. Taranto e Matera al ballottaggio

“Con Salis una ventata di freschezza per rilanciare Genova”: il sostegno di Richetti, Appendino e Funaro per la candidata di centrosinistra - Una ventata di freschezza per rilanciare Genova: Richetti di Azione, Appendino del M5S e Funaro del Pd uniscono le forze a sostegno della candidata di centrosinistra. 🔗continua a leggere