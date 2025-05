Elezioni comunali 2025 Genova e Ravenna al centrosinistra Ballottaggio a Taranto e Matera

In questo articolo esaminiamo le elezioni comunali 2025 in Italia, con focus sui risultati di Genova e Ravenna, già al centrosinistra. Approfondiremo anche il ballottaggio a Taranto e Matera. Gli elettori sono chiamati a votare fino alle 15 del 26 maggio per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 126 comuni, tra cui 4 importanti capoluoghi.

L'Italia è chiamata al voto in queste ore per le Comunali. Fino alle 15 di oggi 26 maggio si vota per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario. Tra questi, 4 capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Nelle scorse ore affluenza in calo di sei punti. 16.47 Nuovi exit poll Ecco i dati del secondo exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia per Rai:? Genova? Silvia Salis (campo largo) 51-55% ??Pietro Piciocchi (centrodestra): 38-42%?? Ravenna? Alessandro Barattoni (centrosinistra + M5S): 57-61% ?Nicola Grandi (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Viva Ravenna): 24-28%??Alvaro Ancisi (Lega, Ancisi sindaco Lista Per Ravenna, Popolo della Famiglia, Ambiente e Animali): 5 -7%?Veronica Verlicchi (La Pigna): 3-5%?Matera??Roberto Cifarelli (riformista): 40,5-44,5??Antonio Nicoletti (centrodestra): 35,5-39,5??Domenico Bennardi (M5s): 7,5-9,5???? Taranto???Piero Bitetti (Centrosinistra): 37-41,5%??Luca Lazzàro (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati): 18,5 – 22,5%?Francesco Tacente (sostenuto da sei liste civiche fra cui una in cui sono confluiti i voti della Lega): 21,5-25,5%?Annagrazia Angolano (M5S): 9-13%

