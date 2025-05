Elezioni comunali 2025 Genova e Ravenna al centrosinistra Ballottaggio a Taranto e Matera

Le elezioni comunali del 2025 vedono il centrosinistra protagonista in città come Genova e Ravenna, mentre Taranto e Matera si preparano per il ballottaggio. Oggi, 26 maggio, l'Italia è chiamata a votare per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 126 comuni, tra cui 4 capoluoghi di provincia. Scopriamo i risultati e le dinamiche di questo importante appuntamento elettorale.

L'Italia è chiamata al voto in queste ore per le Comunali. Fino alle 15 di oggi 26 maggio si è votato per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario. Tra questi, 4 capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Nelle scorse ore affluenza in calo di sei punti. 19.25 Bonelli e Fratoianni: "Avviso di sfratto" "Lo avevamo detto a febbraio e lo abbiamo ripetuto per tutta la campagna elettorale a Genova: contro il malgoverno della destra, contro chi riduce i diritti delle persone, contro chi vuole cementificare e chi vuole privatizzare ogni servizio pubblico serviva una risposta forte, netta e unitaria"...

