Elezioni Comunali 2025 exit poll | a Genova avanti Salis – LA DIRETTA

In occasione delle elezioni comunali del 2025, Genova si prepara a una sfida intensa. Secondo gli exit poll di Opinio Rai, la candidata del centrosinistra, Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, si posiziona in vantaggio con una percentuale stimata tra il 53 e il 57%. Dall'altra parte, Pietro Piciocchi, attuale sindaco facente funzioni, rappresenta il centrodestra. Segui la diretta per gli aggiornamenti in tempo reale.

Nella sfida più attesa, quella di Genova, secondo gli exit poll Opinio Rai Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni e candidata del centrosinistra è al 5357% davanti a Pietro Piciocchi sindaco facente funzioni da quando Marco Bucci è stato eletto a presidente della Regione, sostenuto dal centrodestra. La candidata del campo largo è avanti con una forbice di preferenze tra il 53% e il 57%, con lo sfidante dietro con una percentuale tra il 38 e il 42%. Con una percentuale superiore al 50% il candidato sindaco verrebbe eletto al primo turno. A Taranto il duello è tra Luca Lazzàro del centrodestra di Pd, Avs e Piero Bitetti del centrosinistra e il Movimento 5 stelle con Annagrazia Angolano... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni Comunali 2025, exit poll: a Genova avanti Salis – LA DIRETTA

