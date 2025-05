Elezioni comunali 2025 csx vince a Genova e Ravenna Salis 55% e Barattoni 63% nuovi sindaci Taranto e Matera al ballottaggio

Le elezioni comunali del 2025 segnano un’importante affermazione del centrosinistra, con la vittoria di Silvia Salis a Genova e di Marco Barattoni a Ravenna già al primo turno. Tuttavia, i capoluoghi di Taranto e Matera andranno al ballottaggio per determinare i nuovi sindaci. In questo articolo analizziamo i principali risultati e le dinamiche politiche emergenti in queste città italiane.

Genova e Ravenna al primo turno al centrosinistra. Gli altri due capoluoghi al ballottaggio Le elezioni comunali del 2025 vedono la vittoria del centrosinistra a Genova e Ravenna al primo turno. Silvia Salis ha raccolto tra il 53 ed il 57% contro il candidato di centrodestra Pietro Piciocchi,...

