Elezioni comunali 2025 csx vince a Genova e Ravenna Salis 54% e Barattoni 566% nuovi sindaci Taranto e Matera al ballottaggio

Le elezioni comunali del 2025 hanno visto il centrosinistra trionfare a Genova e Ravenna, con i nuovi sindaci Silvia Salis e Matteo Barattoni. A Taranto e Matera, invece, si andrà al ballottaggio. L'affluenza si è attestata al 54,42%, segnalando un'importante partecipazione degli elettori in questo scrutinio, che si è svolto in due giorni.

Genova e Ravenna al primo turno al centrosinistra. Gli altri due capoluoghi al ballottaggio. L'affluenza definitiva dopo la chiusura dei seggi è del 54,42%. Si è votato in due giorni Le elezioni comunali del 2025 vedono la vittoria del centrosinistra a Genova e Ravenna al primo turno. Silvia...

