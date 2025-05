Elezioni comunali 2025 | cosa dicono le urne? La diretta con Paolo Frosina e Lorenzo Giarelli

In vista delle elezioni comunali del 2025, l'articolo esplora i risultati elettorali delle principali città italiane, tra cui Genova, Taranto, Ravenna e Matera. Attraverso una diretta con Paolo Frosina e Lorenzo Giarelli, si analizzano le tendenze emergenti e le implicazioni politiche dei voti espressi dagli elettori. Un'occasione per comprendere meglio il panorama politico attuale.

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi - Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti - Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità. 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Segnala quotidiano.net

Elezioni comunali Genova, Silvia Salis verso la vittoria: il trionfo del campo largo e della sinistra (dopo otto anni) - Prima le vittore sportive, poi quelle politiche. Ex atleta olimpica specializzata nel lancio del martello, Silvia Salis è riuscita a trionfare non soltanto nello sport, ma anche alle ... 🔗msn.com scrive

Elezioni comunali 2025, exit poll: centrosinistra avanti a Genova e Ravenna. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2025, exit poll: centrosinistra avanti a Genova e Ravenna. LIVE ... 🔗Riporta tg24.sky.it