Elezioni comunali 2025 a Santo Stefano Lodigiano chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Testolina Bonfanti e Rossi

Le elezioni comunali del 2025 a Santo Stefano Lodigiano si preannunciano avvincenti, con una sfida che coinvolge tre candidati: l'attuale sindaco Marinella Testolina, il challenger Mauro Bonfanti e la contendente Paola Rossi. Con lo scrutino delle schede che inizia alle 15, l'attesa cresce attorno ai risultati che definiranno il futuro della comunità. Chi conquisterà la fiducia dei cittadini?

Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 26 maggio 2205 – Chi sarà eletto come nuovo sindaco di Santo Stefano Lodigiano? Alla chiusura delle urne, alle 15, si procede con lo spoglio delle schede. Tre i candidati: il primo cittadino uscente Marinella Testolina, Mauro Bonfanti e Paola Rossi. Lo scorso febbraio, l 'esecutivo si era sciolto dopo le dimissioni in massa della minoranza. Elezioni comunali 2025 a Santo Stefano Lodigiano: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco. Alle 23 affluenza del 58,8% Marinella Testolina. Mauro Bonfanti. Paola Rossi. Marinella Testolina. Marinella Testolina è il sindaco uscente e si è messa a capo della civica Continuità e Futuro per tentare il bis...

