Elezioni comunali 2025 a San Daniele Po chi sarà il nuovo sindaco tra Simone Cadenazzi e Pierantonio Paternazzi?

San Daniele Po si prepara per le elezioni comunali del 2025, con un'importante scelta da fare dopo due anni di gestione commissariale. I candidati in lizza per la carica di sindaco sono Simone Cadenazzi, leader del movimento "Progetto per il comune", e Pierantonio Paternazzi. La competizione si preannuncia accesa, e i cittadini sono chiamati a esprimere la loro preferenza per il futuro della comunità.

San Daniele Po (Cremona), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di San Daniele Po, in provincia di Cremona? Dopo due anni di commissario prefettizio alla guida del Comune, sono due i candidati per la poltrona di primo cittadino: Simone Cadenazzi, capolista di “Progetto per il comune” e Pierantonio Paternazzi di “Conoscere e per ripartire”. Elezioni comunali 2025 a San Daniele Po: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco. Alle 23 affluenza del 45,7% Simone Cadenazzi. Pierantonio Paternazzi. Simone Cadenazzi. Simone Cadenazzi, 49 anni, è candidato della lista Progetto Comune ed è un architetto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a San Daniele Po, chi sarà il nuovo sindaco tra Simone Cadenazzi e Pierantonio Paternazzi?

