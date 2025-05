Elezioni comunali 2025 a Robecchetto con Induno chi sarà la nuova sindaca tra Annalisa Baratta e Valentina Cognetta?

Robecchetto con Induno si prepara a scoprire il suo nuovo sindaco. Le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 vedono di fronte Annalisa Baratta e Valentina Cognetta, pronte a conquistare la fiducia dei cittadini. Con le urne chiuse, il countdown per lo spoglio inizia: chi avrà la meglio in questa sfida elettorale? Scopriamo insieme i dettagli e le aspettative delle due candidate.

Robecchetto con Induno (Milano), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano? Le urne chiudono alle 15 – dopo che i cittadini si sono recati al voto ieri, domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio – e partirà lo spoglio. A sfidarsi Annalisa Baratta (Civitas) e Valentina Cognetta (Insieme), dopo un anno di commissariamento, seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri che hanno decretato la fine anticipata del secondo mandato del sindaco Giorgio Braga. Elezioni comunali 2025 in provincia di Milano: urne aperte per scegliere i nuovi sindaci... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a Robecchetto con Induno, chi sarà la nuova sindaca tra Annalisa Baratta e Valentina Cognetta?

Elezioni a Robecchetto con Induno: candidati sindaci e liste - Il 25 e 26 maggio Robecchetto con Induno si prepara a rinnovare il suo consiglio comunale, in seguito allo scioglimento anticipato dovuto alle dimissioni congiunte della minoranza e di quattro consiglieri di maggioranza. continua a leggere

Elezioni Robecchetto: i dati dell'affluenza - Robecchetto è tornata finalmente alle urne. Dalle 15 di oggi partirà lo spoglio che decreterà il nome del nuovo sindaco del paese. Alle 23 di ieri, domenica, l'affluenza è stata pari al 48%. Il duello ... Scrive primamilanoovest.it

Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza alle 12 al 13,5%, a Genova si ferma al 13,3% - I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 126 comuni italiani ... Segnala fanpage.it

Elezioni comunali in Bergamasca: quando e dove si vota - Domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà in 117 Comuni italiani, dei quali tre bergamaschi: Castione della Presolana, Calcinate e Canonica d'Adda. Lo riporta bergamonews.it