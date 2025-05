Elezioni comunali 2025 a Opera chi sarà il nuovo sindaco tra Ettore Fusco Giuseppe Calcagno e Fabiana Di Pino?

Le elezioni comunali del 2025 a Opera, in provincia di Milano, promettono di essere altamente competitive dopo le dimissioni della sindaca Barbara Barbrieri. I candidati Ettore Fusco, Giuseppe Calcagno e Fabiana Di Pino si sfideranno per guidare il comune, cercando di rispondere alle sfide lasciate dalla recente crisi politica. Scopriamo le proposte e le visioni di questi tre aspiranti sindaci.

Opera (Milano), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Opera, in provincia di Milano? Dopo una lunga crisi, lo scorso ottobre, la sindaca Barbara Barbrieri si è dimessa e i cittadini sono stati costretti a tornare alle urne: a sfidarsi Ettore Fusco, Giuseppe Calcagno e Fabiana Di Pino. Dopo i due mandati di Ettore Fusco, Opera ha avuto due sindaci: Antonino Nucera (Fi e Lega) commissariato per vicende giudiziarie e Barbara Barbieri, anche le commissariata, ma dopo la spaccatura della sua maggioranza di centro sinistra. Coinvolti in questa tornata elettorale anche altri tre Comuni del Milanese: Cernusco sul Naviglio, Rozzano e Robecchetto con Induno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a Opera, chi sarà il nuovo sindaco tra Ettore Fusco, Giuseppe Calcagno e Fabiana Di Pino?

