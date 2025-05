Elezioni comunali 2025 a Desio chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Villa Alberti Moscatelli e Piumatti

Elezioni comunali a Desio: il 26 maggio 2025, le urne si chiudono e inizia il conteggio dei voti per designare il nuovo sindaco. La competizione è accesa tra i candidati Villa, Alberti, Moscatelli e Piumatti, mentre l'affluenza si preannuncia deludente. Chi avrà la meglio e guiderà la città nei prossimi cinque anni? Scopriamo insieme l'esito di questa sfida politica.

Desio (Monza), 26 maggio 2025 – Alle 15, dopo la chiusura delle urne, parte il conteggio dei voti per le elezioni comunali: chi sarà il nuovo sindaco di Desio? Di certo l’affluenza è stata molto bassa. Il nome che uscirà, destinato a guidare la città nei prossimi cinque anni, sarà uno scelto tra i quattro candidati: Andrea Villa (centrodestra), Alessio Alberti (centro), Carlo Moscatelli (centrosinistra) e Iaia Piumatti (sinistra). Oltre a Desio, ci sono altri 17 Comuni che sono andati al voto domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio. Elezioni comunali 2025 a Desio: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a Desio, chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Villa, Alberti, Moscatelli e Piumatti

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni comunali 2025 a Desio: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco - Unico Comune della Brianza al voto, domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Possibile ballottaggio l’8 e il 9 giugno ... Scrive msn.com

Desio, elezioni amministrative, affluenza molto bassa nel primo giorno di consultazioni - Si vota ancora per la giornata di oggi, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15: i quattro candidati sindaci Andrea Villa, Carlo Moscatelli, Alessio Alberti e Iaia Piumatti hanno fatto un nuovo appello al v ... Riporta ilcittadinomb.it

Elezioni comunali 2025 in Lombardia: i Comuni e i candidati sindaco. Alle 23 affluenza del 44,3% (in calo) - I cittadini sono chiamati al voto in 18 città, oggi, domenica 25 e lunedì 26 maggio. Solo quattro i Comuni sopra i 15mila abitanti e che rischiano il ballottaggio, l’8 e il 9 giugno ... Segnala msn.com

Desio, elezioni il 25 e 26 maggio. Ballottaggio l'8 e 9 giugno