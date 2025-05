Elezioni comunali 2025 a Cernusco sul Naviglio chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Colombo Mereghetti Radaelli e Tedesco

Il 26 maggio 2025, Cernusco sul Naviglio si prepara a una decisiva tornata elettorale per eleggere il nuovo sindaco, in seguito alla scomparsa di Ermanno Zacchetti. Al via la sfida tra i candidati Colombo, Mereghetti, Radaelli e Tedesco. Con il conteggio delle schede che inizierà alle 15, la città è in attesa di scoprire chi guiderà il futuro della comunità milanese.

Cernusco sul Naviglio (Milano), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano? Il conteggio delle schede partirà alle 15, alla chiusura delle urne, e ci sono quattro candidati pronti a prendere l’eredità di Ermanno Zacchetti, morto prematuramente nel luglio 2024, che era stato eletto nel 2022. Dalla sua scomparsa, il prefetto aveva dato incarico alla vicesindaca Paola Colombo di traghettare l'amministrazione fino al primo appuntamento elettorale utile. Ecco i nomi: Paola Colombo, Claudio Mereghetti, Danilo Radaelli e Valentina Tedesco. Si è votato ieri, domenica 25 e oggi, lunedì 26 maggio e l’affluenza è stata bassa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a Cernusco sul Naviglio, chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Colombo, Mereghetti, Radaelli e Tedesco

Elezioni comunali a Cernusco sul Naviglio: i DATI SULL'AFFLUENZA - Ci siamo. Urne aperte a Cernusco sul Naviglio per le elezioni amministrative. I seggi oggi, domenica 25 maggio 2025, si sono aperti alle 7 e chiuderanno alle 23. Ma i cernuschesi potranno dire la loro ... Come scrive primalamartesana.it

Come si vota alle elezioni comunali in Lombardia del 2025: i fac simile delle schede di Cernusco, Desio, Rozzano e Saronno - Tutto quello che dovete sapere sulle modalità di voto alle amministrative del 25 e 26 maggio, che coinvolgeranno 18 comuni. Una guida per segnare la scheda elettorale (senza farsela annullare) ... Segnala msn.com

Elezioni comunali 2025 in Lombardia: i Comuni e i candidati sindaco. Alle 23 affluenza del 44,3% (in calo) - I cittadini sono chiamati al voto in 18 città, oggi, domenica 25 e lunedì 26 maggio. Solo quattro i Comuni sopra i 15mila abitanti e che rischiano il ballottaggio, l’8 e il 9 giugno ... Lo riporta msn.com