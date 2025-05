Elezioni comunali 2025 a Calvignano chi sarà il nuovo sindaco tra i nove candidati?

Calvignano si prepara a un cambio di leadership con le elezioni comunali del 2025. Nove candidati si contendono il ruolo di sindaco, in attesa di scoprire chi succederà a Marco Casarini, vincitore delle ultime elezioni con “Calvignano futura”. Oggi, 26 maggio, si svolge lo spoglio dei voti, che determinerà il futuro politico del comune. La tensione cresce mentre la comunità attende con interesse il risultato.

Calvignano (Pavia), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di Calvignano, nel Pavese? Dopo la chiusura delle urne alle 15, inizia lo spoglio per decidere chi prenderà il posto del primo cittadino Marco Casarini, che alla guida della lista “Calvignano futura“ aveva vinto le ultime elezioni con il 90,91% dei consensi, ma è deceduto e ora è necessario rinnovare l’amministrazione comunale finora nelle mani del vicesindaco Andrea Doria che ha però deciso di non presentarsi. In questo centro di 103 abitanti (93 sono gli aventi diritto al voto) sulle colline dell’Oltrepo tra Casteggio e Montalto Pavese, si sono presentati nove candidati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2025 a Calvignano, chi sarà il nuovo sindaco tra i nove candidati?

