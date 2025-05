Elezioni Ceccano 2025 i risultati definitivi | Andrea Querqui è il nuovo sindaco

Andrea Querqui è il nuovo sindaco di Ceccano, conquistando le elezioni comunali del 2025. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto un vantaggio decisivo rispetto agli avversari, rendendo i risultati sostanzialmente definitivi. Scopri tutti i dettagli su questa tornata elettorale e le reazioni alla vittoria di Querqui.

Elezioni Ceccano 2025, i risultati definitivi: Andrea Querqui è il nuovo sindaco - Alle elezioni comunali a Ceccano, provincia di Frosinone, ha vinto il candidato sindaco del centrosinistra, Andrea Querqui ... 🔗Da fanpage.it

