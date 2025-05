Elezioni amministrative | si vota fino alle 15 Anche nei dieci Comuni pugliesi interessati ELENCO

Oggi si svolge la seconda giornata delle elezioni amministrative in Italia, con seggi aperti fino alle 15. Degli 117 comuni interessati, dieci si trovano in Puglia. Dopo la chiusura delle urne, avrà luogo lo scrutinio, mentre i ballottaggi per eleggere i nuovi sindaci sono previsti per l'8 e 9 giugno. Tra i comuni coinvolti ci sono Triggiano e altri della provincia di Bari e BAT.

Seconda giornata di votazioni. Seggi aperti dalle 7 alle 15. A seguire lo scrutinio. Dei 117 Comuni italiani chiamati a queste elezioni amministrative, dieci sono pugliesi. Eventuali ballottaggi per la scelta dei nuovi sindaci, 8 e 9 giugno. Città metropolitana di Bari Triggiano Provincia Bat San Ferdinando di Puglia Provincia di Foggia Carapelle Castelluccio dei Sauri Lesina Orta Nova Provincia di Lecce Corsano Taviano Provincia di Taranto Massafra Taranto

