Elezioni amministrative quando arriveranno i primi exit poll e i risultati delle sfide di Genova Taranto Matera e Ravenna

Le elezioni amministrative si avvicinano alla loro fase cruciale, con i seggi che chiuderanno lunedì 26 maggio alle 15. I risultati in diretta delle importanti sfide a Genova, Taranto, Matera e Ravenna saranno seguiti con attenzione. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo, ma i primi exit poll potrebbero arrivare già prima delle 15, offrendo un'anticipazione sull'esito delle votazioni.

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiudono alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma è probabile che già dalle 15 vengano diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate. L’affluenza, stando al dato delle ore 23 di domenica, è in calo rispetto alla precedente tornata di amministrative: il dato è del 43,85%. A Genova la discesa è di cinque punti percentuali (oggi si ferma al 39,15%), a Taranto di otto, mentre va meglio a Matera (sopra il 50%) e meno a Ravenna dove si perdono tre punti rispetto al passato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Elezioni amministrative, quando arriveranno i primi exit poll e i risultati delle sfide di Genova, Taranto, Matera e Ravenna

Elezioni amministrative 2025, il format “Il talk che ascolta” con Francesco Iovinella fa tappa al “Kaiser” - Le elezioni amministrative 2025 si avvicinano e il talk "Il format che ascolta" torna a Giugliano. Francesco Iovinella, dopo il successo di Accordi Sound Experience, fa tappa al Kaiser il 14 maggio alle ore 20. continua a leggere

Elezioni amministrative, quando arriveranno i primi exit poll e i risultati delle sfide di Genova, Taranto, Matera e Ravenna - I primi exit poll e i risultati in diretta delle elezioni amministrative: quando sapremo qualcosa sull'esito del voto comunale. Come scrive lanotiziagiornale.it

Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15. Poi lo spoglio - Riaperti dalle ore 7 i seggi per le elezioni amministrative. Riporta ansa.it

Elezioni amministrative 2025, urne aperte per il secondo giorno fino alle 15, affluenza al 43,8%, 126 comuni al voto - Secondo giorno di voto per quanto riguarda le elezioni amministrative 2025. Si vota in 126 comuni, tra cui Genova, Matera, Ravenna e Taranto. L'affluenza alle 23 per quanto riguarda il primo giorno di ... Come scrive informazione.it