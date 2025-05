Elezioni amministrative | i sindaci eletti in Puglia e i ballottaggi Dieci Comuni al voto

Le elezioni amministrative in Puglia si sono svolte con una significativa affluenza al voto, portando all'elezione di nuovi sindaci nei comuni coinvolti. In questo articolo, analizzeremo i risultati e i ballottaggi in dieci comuni chiave, fornendo un aggiornamento costante basato sui dati del Ministero dell'Interno. Scopriamo insieme i dettagli sulle città metropolitane e provinciali interessate.

notizia in aggiornamento Legenda: dati da ministero dell‚ÄôInterno ¬† Citt√† metropolitana di Bari Triggiano ¬† Provincia Bat San Ferdinando di Puglia ¬† Provincia di Foggia Carapelle Castelluccio dei Sauri Lesina Orta Nova ¬† Provincia di Lecce Corsano Taviano ¬† Provincia di Taranto Massafra Taranto

