Elezioni amministrative | i sindaci eletti in Puglia e i ballottaggi Dieci Comuni al voto Lesina | Di Mauro eletto per due voti

Il recente turno di elezioni amministrative in Puglia ha portato a risultati sorprendenti, con dieci comuni al voto e una serie di ballottaggi decisivi. A Lesina, un episodio clamoroso ha visto l'elezione di Di Mauro sindaco con soli due voti di vantaggio sull'avversaria. I dati, in aggiornamento, sono forniti dal ministero dell'Interno. Ecco i dettagli dei principali risultati e le tensioni politiche emergenti.

Caso clamoroso a Lesina dove Di Mauro è stato eletto sindaco con 1300 voti mentre l'avversaria Matarante ne ha presi 1298. notizia in aggiornamento Legenda: dati da ministero dell'Interno. In neretto i risultati definitivi —– Città metropolitana di Bari Triggiano – Mauro Battista (civ.) 42,87Giuseppe detto Pino Toscano (M5S+civ) 29,4 Provincia Bat San Ferdinando di Puglia – Michele Lamacchia (cs) 36,4 Provincia di Foggia Carapelle – Luigi Marasco (civ.) 41,84 Castelluccio dei Sauri – Mattia Luciano Azzone (civ.) 48,54 Lesina – Primiano Leonardo Di Mauro (civ.) 34,87 Orta Nova Provincia di Lecce Corsano – Francesco Caracciolo (civ...)

