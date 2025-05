Elezioni amministrative i risultati in diretta | Genova e Ravenna al centrosinistra ballottaggio a Matera e Taranto

Lunedì 26 maggio si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali, dando il via allo spoglio immediato dei voti. I principali confronti si svolgono a Genova e Ravenna, dove il centrosinistra si attende risultati significativi, oltre ai ballottaggi a Matera e Taranto. Segui con noi i risultati in diretta e scopri le dinamiche di queste importanti elezioni amministrative.

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiusi alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma già dalle 15 vengono diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate. L’affluenza è, anche se non definitiva, è al 54,42%, circa sette punti in più rispetto al 47,17% della tornata precedente. Vediamo gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Elezioni amministrative, i risultati in diretta: Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggio a Matera e Taranto

Elezioni amministrative 2025, il format “Il talk che ascolta” con Francesco Iovinella fa tappa al “Kaiser” - Le elezioni amministrative 2025 si avvicinano e il talk "Il format che ascolta" torna a Giugliano. Francesco Iovinella, dopo il successo di Accordi Sound Experience, fa tappa al Kaiser il 14 maggio alle ore 20. 🔗continua a leggere

Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative - Ravenna si prepara per le elezioni amministrative del 25-26 maggio, un'importante occasione per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. 🔗continua a leggere

Elezioni amministrative e referendum: I permessi fruibili e il ruolo degli scrutatori, cosa deve fare la scuola? - Durante le elezioni amministrative e i referendum, le scuole spesso diventano sedi di seggi elettorali. 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Lo riporta quotidiano.net

Risultati elezioni comunali 2025 in Lombardia: la diretta dello spoglio - I seggi chiudono alle 15. Sono 18 i Comuni al voto, quattro quelli che superano i 15mila abitanti, nei quali si potrà arrivare al ballottaggio. Nessuna delle loro amministrazioni naturali è giunta a s ... 🔗Da msn.com

Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. Chi ha vinto le amministrative - Centrosinistra avanti nei primi exit poll, ma il ballottaggio sembra inevitabile. Sei candidati in lizza: Luca Lazzàro, Francesco Tacente, Pietro Bitetti, Annagrazia Angolano, Mirko Di Bello e Mario C ... 🔗Come scrive quotidiano.net