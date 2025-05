Elezioni amministrative exit poll e risultati in diretta | a Genova verso vittoria al primo turno di Salis campo largo

In questo articolo seguiremo in diretta gli exit poll e i risultati delle elezioni amministrative del 26 maggio, con particolare attenzione alla sfida di Genova, dove il candidato Salis del campo largo sembra avviarsi verso una vittoria al primo turno. Affronteremo anche le elezioni in altre città chiave come Taranto, Matera e Ravenna, con aggiornamenti immediati sullo spoglio dei voti.

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiusi alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma già dalle 15 vengono diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate. L’affluenza, stando al dato delle ore 23 di domenica, è in calo rispetto alla precedente tornata di amministrative: il dato è del 43,85%. A Genova la discesa è di cinque punti percentuali (oggi si ferma al 39,15%), a Taranto di otto, mentre va meglio a Matera (sopra il 50%) e meno a Ravenna dove si perdono tre punti rispetto al passato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Elezioni amministrative, exit poll e risultati in diretta: a Genova verso vittoria al primo turno di Salis (campo largo)

