Elezioni amministrative exit poll e risultati in diretta | a Genova e Ravenna il campo largo verso la vittoria al primo turno

Oggi, lunedì 26 maggio, si chiudono i seggi per le elezioni comunali nelle principali città italiane, tra cui Genova e Ravenna. Gli exit poll anticipano un "campo largo" che punta alla vittoria al primo turno. Segui con noi i risultati in diretta, mentre lo spoglio inizia subito dopo la chiusura dei seggi, offrendo un'istantanea sull'esito delle sfide più attese.

Elezioni amministrative, i risultati in diretta. Chiusi alle 15 di lunedì 26 maggio i seggi per le elezioni comunali. Le sfide di maggior rilievo sono quelle di Genova, Taranto, Matera e Ravenna. L’inizio dello spoglio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, ma già dalle 15 vengono diffusi i primi exit poll, seguiti dalle proiezioni sulla base delle schede effettivamente scrutinate. L’affluenza è stata al 54,42%, circa sette punti in più rispetto al 47,17% della tornata precedente. Vediamo gli exit poll e i risultati in diretta delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Elezioni amministrative, i primi exit poll e i risultati in diretta... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Elezioni amministrative, exit poll e risultati in diretta: a Genova e Ravenna il campo largo verso la vittoria al primo turno

