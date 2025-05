Elezioni amministrative Avio Proietti Scorsoni nuovo sindaco di Amelia | Emozionato e felice

Avio Proietti Scorsoni è il nuovo sindaco di Amelia, annunciato con emozione e gioia dopo aver ricoperto il ruolo di assessore nella giunta Pernazza. Gli elettori hanno scelto di proseguire sulla strada della continuità amministrativa, premiando Scorsoni con un ampio margine di voto rispetto a Pompeo Petrarca, candidato del ‘Patto Avanti’. La sua elezione segna una nuova fase per la città.

Da assessore della giunta Pernazza a nuovo sindaco. L’elettorato di Amelia ha optato per la continuità amministrativa scegliendo Avio Proietti Scorsoni. Il neo primo cittadino ha infatti superato piuttosto nettamente Pompeo Petrarca, candidato nella lista del ‘Patto Avanti’, nella consultazione... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Elezioni amministrative, Avio Proietti Scorsoni nuovo sindaco di Amelia: “Emozionato e felice”

