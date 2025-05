Elezioni amministrative Avio Proietti Scorsoni nuovo sindaco di Amelia | Emozionato e felice

In un'emozionante tornata elettorale, Avio Proietti Scorsoni è stato scelto come nuovo sindaco di Amelia, confermando la fiducia nell'amministrazione attuale. Già assessore nella giunta di Pernazza, Scorsoni ha ottenuto una vittoria significativa contro Pompeo Petrarca del 'Patto Avanti', promettendo continuità e sviluppo per la comunità. La sua elezione segna un importante passo per il futuro della cittadinanza amelianense.

Da assessore della giunta Pernazza a nuovo sindaco. L’elettorato di Amelia ha optato per la continuità amministrativa scegliendo Avio Proietti Scorsoni. Il neo primo cittadino ha infatti superato piuttosto nettamente Pompeo Petrarca, candidato nella lista del ‘Patto Avanti’, nella consultazione... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Elezioni amministrative, Avio Proietti Scorsoni nuovo sindaco di Amelia: “Emozionato e felice”

