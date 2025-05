Elezioni amministrative Avio Proietti Scorsoni nuovo sindaco di Amelia | Emozionato e felice

Ad Amelia, Avio Proietti Scorsoni è stato eletto nuovo sindaco, succedendo a Laura Pernazza, ora in Regione Umbria. Con un divario di preferenze ormai incolmabile, Scorsoni si presenta emozionato e felice, mentre lo scrutinio è ancora in corso. La sua vittoria segna un cambio significativo nella leadership locale.

Un divario ormai incolmabile in termini di preferenze, nonostante lo scrutinio ancora in corso. Gli elettori di Amelia hanno indicato in Avio Proietti Scorsoni il nuovo primo cittadino. Succede a Laura Pernazza che era stata eletta nell'assemblea legislativa della Regione Umbria alla fine del...

