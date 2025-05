Elezioni amministrative a Itri i risultati

Si sono concluse oggi, lunedì 26 maggio, le elezioni amministrative a Itri, con la chiusura dei seggi alle 15. L'attesa ora è per i risultati dello scrutinio, che interesserà le 10 sezioni elettorali. Rimanete con noi per scoprire le ultime novità e l'esito di queste importanti tornate elettorali.

Elezioni amministrative 2025 a Itri, i giochi sono ormai fatti. Alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, sono stati chiusi i seggi e sono terminate le operazioni di voto. A seguire lo scrutinio nelle 10 sezioni e fra poche ore si conosceranno i risultati che non appena disponibili pubblicheremo qui.

