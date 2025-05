Elezioni amministrative 2025 urne aperte per il secondo giorno fino alle 15 affluenza al 438% 126 comuni al voto

Oggi si svolge il secondo giorno delle elezioni amministrative 2025, con le urne aperte fino alle 15 in 126 comuni, tra cui Genova. Ieri, l’affluenza si è attestata al 43,8%. Le prime proiezioni e i risultati definitivi saranno disponibili dopo lo spoglio. Gli elettori sono chiamati a esprimere la loro volontà in un contesto di grande interesse politico e sociale.

L'affluenza alle 23 per quanto riguarda il primo giorno di voto si è fermata al 43,8%. Le prime proiezioni ed i risultati definitivi arriveranno dopo lo spoglio che comincerà alle 15 Secondo giorno di voto per quanto riguarda le elezioni amministrative 2025. Si vota in 126 comuni, tra cui Gen...

