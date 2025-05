Elezioni amministrative 2023 | affluenza in calo al 4385% secondo i dati del Viminale

Le elezioni amministrative del 2023 mostrano un'affluenza in calo, attestandosi al 43,85% secondo gli ultimi dati del Viminale. Questa terza e ultima rilevazione odierna riguarda 117 comuni delle Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia. L'ulteriore diminuzione rispetto alle edizioni precedenti solleva interrogativi sull'interesse civico e sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni che influenzano le loro comunità .

La terza e ultima rilevazione, per oggi, dell'affluenza su scala nazionale delle amministrative che coinvolgono 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra - alle 23 - un'affluenza del 43,85% degli aventi diritto. Anche in questo caso si registra un calo della partecipazione al voto confrontando il risultato con il 49,52% dell'ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. Brusca frenata (-5) a Genova che registra il 39,15% (furono il 44,17% l'ultima volta, ma si votò solo di domenica). Crolla Taranto segnando quasi 8 punti in meno con il 44,49% rispetto al precedente 52,28%...

