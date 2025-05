Elezioni al Circolo tennis Palermo Alessandro Lazzaro è il nuovo presidente

Il Circolo Tennis Palermo si prepara a festeggiare il centenario nel 2026 e, nella notte tra il 25 e il 26 maggio, ha ufficialmente un nuovo presidente: Alessandro Lazzaro. Con un’affluenza di 1.160 votanti, le elezioni si sono svolte nei locali di viale del Fante, segnando un importante capitolo nella storia del club e nelle sue future iniziative.

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio si è concluso nei locali del Circolo tennis Palermo che nel 2026 festeggerà il centenario lo spoglio delle schede relative ai tre candidati alla presidenza del club di viale del Fante. A votare domenica 26 maggio dalle 10 alle 23 sono stati 1.160

