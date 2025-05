Elezioni affluenza flop alle urne a Giugliano | appena il 45% Nola e Marigliano quasi al 70%

L'affluenza alle urne a Giugliano ha registrato un preoccupante flop, con solo il 45,50% degli elettori che si è presentato per votare, in netto contrasto con le vicine Nola e Marigliano, dove la partecipazione si avvicina al 70%. Questo calo significativo segna un chiaro segnale di astensionismo, evidenziando un crescente disinteresse della popolazione verso il processo elettorale.

C’è già un primo vincitore alle elezioni di Giugliano ed è l’astensionismo. Secondo i dati forniti da Eligendo, il sito del Ministero dell’Interno, alle ore 15 di lunedì 26 maggio, appena il 45,50% degli aventi diritto si è recato alle urne per esprimere la propria preferenza. Un crollo di quasi venti percentuali rispetto alla tornata . L'articolo Elezioni, affluenza flop alle urne a Giugliano: appena il 45%. Nola e Marigliano quasi al 70% Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni, affluenza flop alle urne a Giugliano: appena il 45%. Nola e Marigliano quasi al 70%

