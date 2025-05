Elezioni Abruzzo 2025 | Affluenza in Calo Ma Bussi sul Tirino Sorprende Tutti!

L'elezione amministrativa del 2025 in Abruzzo segna un calo dell'affluenza, ma Bussi sul Tirino si distacca dal trend con risultati inaspettati. Nelle giornate del 25 e 26 maggio, sei comuni abruzzesi si sono recati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali, con Chieti in prima linea nell'analisi delle dinamiche locali. Scopriamo insieme i dettagli di questa tornata elettorale.

Chieti - Sei comuni abruzzesi al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali; l'affluenza generale è in calo, ma Bussi sul Tirino registra un picco positivo. Il 25 e 26 maggio 2025, sei comuni abruzzesi sono stati chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Le città coinvolte sono Ortona, Sulmona, Carsoli, Bisegna, Bussi sul Tirino e Castilenti, per un totale di circa 50.000 elettori. L'affluenza complessiva ha registrato un calo rispetto alle precedenti consultazioni. Alle ore 23 di domenica 25 maggio, la partecipazione si attestava al 49,10%, in diminuzione rispetto al 54,30% della tornata precedente... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Elezioni Abruzzo 2025: Affluenza in Calo, Ma Bussi sul Tirino Sorprende Tutti!

