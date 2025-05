Elezioni a Subiaco i risultati definitivi | Felice Rapone è il nuovo sindaco

Le elezioni amministrative 2025 a Subiaco si sono concluse con la vittoria schiacciante di Felice Rapone, candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 72% delle preferenze. Sebbene i risultati siano ancora in fase di ufficializzazione, la sua affermazione segna una svolta significativa per la comunità locale. Scopri di più sui dettagli di questa consultazione elettorale e sulle reazioni alla nuova amministrazione.

Seggi chiusi a Subiaco per le elezioni amministrative 2025. Il nuovo sindaco è Felice Rapone, centrodestra. I risultati non sono ancora definitivi, ma al momento Rapone ha conquistato il 72 per cento delle preferenze... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elezioni a Subiaco, i risultati definitivi: Felice Rapone è il nuovo sindaco

Elezioni a Subiaco, i risultati definitivi: Felice Rapone è il nuovo sindaco - Seggi chiusi a Subiaco per le elezioni amministrative 2025. Il nuovo sindaco è Felice Rapone, centrodestra. I risultati non sono ancora definitivi, ma al momento Rapone ha conquistato il 72 per cento ... 🔗fanpage.it scrive

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Scrive quotidiano.net

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni europee del 2024 nel Comune di Subiaco sono stati resi noti. Tra le principali liste, si posiziona in testa Fratelli d'Italia (ECR), che ha ottenuto la ... 🔗corriere.it scrive