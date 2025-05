Elezioni a S Maria di Sala ed Eraclea votazioni chiuse alle 15

Si sono concluse alle 15 di oggi le votazioni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali di Santa Maria di Sala ed Eraclea. I cittadini hanno espresso il loro voto nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio, segnando così un momento cruciale per il futuro delle due amministrazioni. Ora attende di conoscere i risultati della rilevazione finale.

Si decidono in queste ore le future amministrazioni di Eraclea e Santa Maria di Sala, dove nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio si sono svolte le votazioni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. I seggi si sono chiusi alle 15.

