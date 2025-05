Elezioni a Giugliano D’Alterio a un passo dalla vittoria Guarino a valanga in fascia costiera

Le elezioni a Giugliano stanno rivelando esiti sorprendenti, con D’Alterio vicinissimo alla vittoria, mentre Guarino ottiene un'ampia consenso nella fascia costiera. Tuttavia, l'incertezza regna nelle sezioni di questa area, caratterizzate da un elettorato diviso e una bassa affluenza rispetto al centro storico. Scopriamo i dettagli di questo scrutinio in corso.

Le incertezze maggiori emergono dalle sezioni della fascia costiera, dove l'elettorato è più spaccato e l'affluenza è più bassa che in centro storico L'articolo Elezioni a Giugliano, D’Alterio a un passo dalla vittoria. Guarino a valanga in fascia costiera Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Elezioni a Giugliano, D’Alterio a un passo dalla vittoria. Guarino a valanga in fascia costiera

